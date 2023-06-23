Лондон. Алькарас уверенно победил Димитрова и дальше сыграет против Корды

Больше в Теннис
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Бирмингем. Киченок и Остапенко сыграют в полуфинале турнира
2023-06/1687509889_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк вышла в полуфинал парного турнира в Бирмингеме
Матч длился 1 час 34 минуты Сегодня 10:33 212 1 Фото: Getty Images #Марта...
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Украина завоевала шесть наград в первый день Европейских игр и возглавила медальный зачет
2023-06/1687498393_3.jpg|—>В этот день разыгрывались награды в восьми видах спорта: велоспорте BMX, скалолазании, гребле на...
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Илкли. Снигур не доиграла свой четвертьфинальный матч
2023-06/1687446097_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua