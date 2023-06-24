Федерер не признал Джоковича лучшим в истории

Федерер ответил на вопрос о лучшем теннисисте в истории 329 Фото: Getty Images #Новак Джокович, #Ро Рафаэль Надаль

Источник — Чемпион.

Новак Джокович не является однозначно лучшим теннисистом в истории пока продолжает играть Рафель Надаль.

Об этом заявил 20-кратный обладатель Grand Slam Роджер Федерер.

«Что лучше — выиграть Уимблдон в 17 лет, как Борис Беккер, или Ролан Гаррос в 36, как Новак? Я не знаю. Джокович добился гигантских успехов. Этого может быть достаточно. Но я считаю, что пока Рафа продолжает играть, на это вопроса нельзя ответить однозначно», — сказал.

Is Novak the GOAT? «What is better? Winning Wimbledon at 17 как Becker или Париж в 36 как Novak? Я не знаю. Что ты считался абсолютно гигантским. вы не можете answer that definitively yet.» (9/10) — Simon Graf (@SimonGraf1) June 21, 2023

Напомним, Джокович выиграл рекордный 23-й Grand Slam в карьере. p>

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