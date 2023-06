Федерер не признал Джоковича лучшим в истории

Федерер ответил на вопрос о лучшем теннисисте в истории 329 Фото: Getty Images #Новак Джокович, #Ро Рафаэль Надаль

Источник — Чемпион.

Новак Джокович не является однозначно лучшим теннисистом в истории пока продолжает играть Рафель Надаль.

Об этом заявил 20-кратный обладатель Grand Slam Роджер Федерер.

Is Novak the GOAT? «What is better? Winning Wimbledon at 17 как Becker или Париж в 36 как Novak? Я не знаю. Что ты считался абсолютно гигантским. вы не можете answer that definitively yet.» (9/10)

— Simon Graf (@SimonGraf1) June 21, 2023