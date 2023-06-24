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Теннис

Галле. Баутиста Агут в двух сетах победил Медведева, Зверев сыграет против Бублика в полуфинале

2023-06/1687548082_bautista.jpeg|—>Галле. Баутиста Агут в двух сетах победил Медведева, Зверев сыграет против Бублика в полуфинале

Источник: btu.org.ua

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