Галле. Баутиста Агут в двух сетах победил Медведева, Зверев сыграет против Бублика в полуфинале

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Киченок вышла в полуфинал парного турнира WTA 250 в Бирмингеме
Украинка поборется за выход в финал турнира Вчера 22:28 305 0 Фото — gettyimages...
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Лондон. Алькарас уверенно победил Димитрова и дальше сыграет против Корды
2023-06/1687550225_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Бирмингем. Киченок и Остапенко сыграют в полуфинале турнира
2023-06/1687509889_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк вышла в полуфинал парного турнира в Бирмингеме
Матч длился 1 час 34 минуты Сегодня 10:33 212 1 Фото: Getty Images #Марта...