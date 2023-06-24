Истборн. Цуренко снялась с квалификации до начала первого матча

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Федерер не признал Джоковича лучшим в истории
Федерер ответил на вопрос о лучшем теннисисте в истории Сегодня 13:01 329 0 Фото:...
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Украина завоевала пять наград во второй день Европейских игр и занимает четвертое место в общем медальном зачете
2023-06/1687593394_4-1.jpg|—> 23 июня состоялись соревнования в 13 видах спорта, в 11 из которых были...
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Цуренко и Байндл сыграют в квалификации турниров в Истборне и Бад-Гомбурге
2023-06/1687537479_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Лондон. Руне победил Музетти и сыграет против де Минора за место в финале
2023-06/1687537134_rune.jpg|—> Источник: btu.org.ua