Теннис
Киченок не смогла выйти в парный финал турнира в Бирмингеме
Украинка уступила в полуфинале Сегодня 21:22 148 0< /span> Фото — gettyimages #Людмила Киченок, #Остапенко
– Чемпион.
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко проиграли тандему Сторм Хантер/Алиша Паркс в полуфинале турнира WTA 250 в Бирмингеме.
Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 7 :5, 6:3.
Киченок и Остапенко трижды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и использовали1 из 2 брейк-пойнтов.
Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем (Великобритания) Призовой фонд $259,303 1/2 финала, 24 июня Сторм Хантер/Алиша Паркс (Австралия/США) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) 7:5, 6:3
Напомним, в финал вышла Марта Костюк.