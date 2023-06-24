Киченок не смогла выйти в парный финал турнира в Бирмингеме

Украинка уступила в полуфинале 148

– Чемпион.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко проиграли тандему Сторм Хантер/Алиша Паркс в полуфинале турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 7 :5, 6:3.

Киченок и Остапенко трижды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и использовали1 из 2 брейк-пойнтов.

Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем (Великобритания) Призовой фонд $259,303 1/2 финала, 24 июня Сторм Хантер/Алиша Паркс (Австралия/США) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) 7:5, 6:3

Напомним, в финал вышла Марта Костюк.