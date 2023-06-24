Костюк вышла в финал парного турнира в Бирмингеме

Украинка сразится за победу на турнире 237 Фото — gettyimages #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк и чешка Барбора Крейчикова обыграли тандем Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) в 1/2 финала парного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Матч длился 1 час. и 13 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4

Костюк и Крейчикова трижды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 6 из 14 брейк-пойнтов.

Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем (Великобритания) Призовой фонд $259,303 1/2 финала, 24 июня

Марта Костюк/Барбора Крейчикова (Украина/Чехия) — Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) 6:3, 6:4

Ранее Костюк ;уступила в первом круге одиночного разряда турнира в Бирмингеме.

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