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Теннис

Украина завоевала пять наград во второй день Европейских игр и занимает четвертое место в общем медальном зачете

2023-06/1687593394_4-1.jpg|—>Украина завоевала пять наград во второй день Европейских игр и занимает четвертое место в общем медальном зачете
23 июня состоялись соревнования в 13 видах спорта, в 11 из которых были представлены украинские спортсмены.

На медали Украина претендовала в восьми видах: пулевой стрельбе, каратэ, гребле на байдарках и каноэ, скалолазании, артистическом плавании и прыжках в воду, тхэквондо, а также легкой атлетике.

В итоге украинские спортсмены смогли положить в командную копилку пять наград.

Источник: btu.org.ua

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