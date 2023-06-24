Украина завоевала пять наград во второй день Европейских игр и занимает четвертое место в общем медальном зачете

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23 июня состоялись соревнования в 13 видах спорта, в 11 из которых были представлены украинские спортсмены.

На медали Украина претендовала в восьми видах: пулевой стрельбе, каратэ, гребле на байдарках и каноэ, скалолазании, артистическом плавании и прыжках в воду, тхэквондо, а также легкой атлетике.

В итоге украинские спортсмены смогли положить в командную копилку пять наград.