Бирмингем. Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный финал

Больше в Теннис
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Гданськ (W15). Сестры Колб выиграли восьмой совместный парный титул ITF
2023-06/1687630144_itf.jpg|—>Марина и Надя Колб, посеянные под первым номером, в решающем матче соревнований разгромили польскую...
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Берлин. Квитова и Векич выиграли по два матча за день и вышли в финал
2023-06/1687630767_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Попрад (M25). Орлов стал чемпионом турнира ITF в парном разряде
2023-06/1687633157_356369842-1.jpg|—>Владислав Орлов и чешский теннисист Даниэль Паты стали победителями на соревнованиях в Попраде не...
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Киченок не смогла выйти в парный финал турнира в Бирмингеме
Украинка уступила в полуфинале Сегодня 21:22 148 0< /span> Фото — gettyimages #Людмила Киченок,...