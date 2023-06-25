Теннис
Федерер сыграл с принцессой Вельской на кортах Уимблдона
Сегодня 13:41 210 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/915b5ed890ce1e99257d5dcedcb983d9.jpg» /> Фото: Getty Images
20-кратный чемпион турниров Grand Slam и принцесса Уэльская Кейт Миддл Уимблдона.
Об этом сообщает прессслужба Wimbledon.
Теннисист и принцесса встретились в рамках съемки фильма, рассказывающего о работе болбоев и болгерл на травяном мейджоре.
Они сыграли на корте №3, где 20 лет назад Федерер впервые начал путь к победе на Уимблдоне.
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