Федерер сыграл с принцессой Вельской на кортах Уимблдона

210 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/915b5ed890ce1e99257d5dcedcb983d9.jpg» /> Фото: Getty Images

20-кратный чемпион турниров Grand Slam и принцесса Уэльская Кейт Миддл Уимблдона.

Об этом сообщает прессслужба Wimbledon.

Теннисист и принцесса встретились в рамках съемки фильма, рассказывающего о работе болбоев и болгерл на травяном мейджоре.

Они сыграли на корте №3, где 20 лет назад Федерер впервые начал путь к победе на Уимблдоне.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!