Галле. Бублик победил Рублёва в финале и выиграл крупнейший титул в карьере

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Берлин. Квитова оформила свой шестой титул на траве
2023-06/1687709768_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Марта Костюк: «Когда я играю пару, то люблю быть лидером, но сейчас я должна уступить этот статус и просто учиться у лучших»
2023-06/1687689605_wta.jpg|—>Барбора Крейчикова: «После выигрыша матчевого тайбрейка я почувствовала облегчение. Когда играешь матчевый тайбрейк —...
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Федерер сыграл с принцессой Вельской на кортах Уимблдона
Сегодня 13:41 210 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/915b5ed890ce1e99257d5dcedcb983d9.
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Марта Костюк сегодня сыграет в финале турнира WTA в Бирмингеме: где смотреть матч
2023-06/1687685410_kostyuk.jpeg|—>Марта Костюк выступает на турнире вместе с чешкой Барборой Крейчиковой (теннисистки посеяны под вторым...