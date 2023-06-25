Костюк и Крейчикова выиграли турнир WTA в Бирмингеме

325 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2b4922e700e5f167da22b0cf3b1074ca.jpg» /> #Марта Костюк, #Барбора Крейчикова

Источник — Чемпион.

Украинско-чешская пара Марта Костюк и Барбора Крейчикова в финале турнира WTA в Великобритании.

Rothesay Classic — WTA 250 Бирмингем (Великобритания) Призовой фонд $259,303 Парный разряд Финал, 25 июня

Марта Костюк/Барбора Крейчикова ( Украина/Чехия, 2) — Сторм Гантер/Алфша Паркс (Австралия/США, 3) 6:2, 7:6 (7)