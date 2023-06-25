Марта Костюк: «Когда я играю пару, то люблю быть лидером, но сейчас я должна уступить этот статус и просто учиться у лучших»

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Барбора Крейчикова: «После выигрыша матчевого тайбрейка я почувствовала облегчение. Когда играешь матчевый тайбрейк — это больше про везение. Я думаю, что сегодня мы сыграли более стабильно и отыграли поединок достаточно ровно. Чувствую ли я больше уверенности, потому что я сыграю ещё и в одиночном финале? Нет, на самом деле я совсем не думаю в таком ключе».

Марта Костюк: «Барбора — профессор тенниса, это точно. Конечно, играть с ней — это настоящее удовольствие. У нее много титулов, много выигранных турниров Grand Slam. Быть на одной половине корта, а не на противоположной от неё, — это приятно. Я очень благодарна, что Барбора согласилась сыграть со мной в дуэте. Это приятный опыт, тем более, когда играешь перед такой замечательной публикой. Значит ли это, что Барбора является капитаном в нашей паре (обе смеются)? Знаете, когда я играю пару, то люблю быть лидером, но сейчас я должна уступить этот статус и просто учиться у лучших (смеется)».

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