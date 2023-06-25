Марта Костюк сегодня сыграет в финале турнира WTA в Бирмингеме: где смотреть матч

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Марта Костюк выступает на турнире вместе с чешкой Барборой Крейчиковой (теннисистки посеяны под вторым номером). В финальном поединке украинско-чешская пара сыграет против третьих сеяных — австралийки Сторм Хантер и Алиши Паркс из США.

Финальная встреча в парном разряде начнется по окончании титульного поединка в одиночном разряде, в котором сыграют Барбора Крейчикова и Елена Остапенко [начало в 15:30 по киевскому времени]. Поскольку чешской теннисистке предстоит сыграть два матча подряд, то после одиночного финала у нее будет отдых не менее 30 минут.

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