Бирмингем. Остапенко обыграла Крейчикову в решающем матче

Больше в Теннис
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Сборная Украины выиграла семь медалей в третий день Европейских игр в Кракове
2023-06/1687675824_2619.jpg|—>24 июня украинские спортсмены выступали в девяти видах спорта и сумели завоевать семь наград,...
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Лондон. Алькарас выиграл свой 11-й титул в карьере и вновь станет первой ракеткой мира
2023-06/1687704783_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк и Крейчикова выиграли турнир WTA в Бирмингеме
Сегодня 20:40 325 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2b4922e700e5f167da22b0cf3b1074ca.
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Галле. Бублик победил Рублёва в финале и выиграл крупнейший титул в карьере
2023-06/1687706280_bublik.jpeg|—> Источник: btu.org.ua