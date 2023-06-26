Калинина проиграла россиянке Касаткиной в первом круге турнира в Истборне

Матч длился 1 час 15 минут 234 #Ангелина Калинина, #Касаткина

Источник Чемпион.

Ангелина Калинина (26) проиграла россиянке Дарье Касаткиной (11) в 1/16 финала турнира WTA 500 в Истборне.

Матч длился 1 час 15 минут и завершился со счетом 3 :6, 1:6.

Калинина ни разу не подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и реализовала 1/4 брейк-пойнт.

Rothesay International — WTA 500 Истборн, Великобритания Трава Призовой фонд — $780,637 Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Дар Касаткина 3:6, 1:6

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