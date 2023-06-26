Лондон. Алькарас выиграл свой 11-й титул в карьере и вновь станет первой ракеткой мира

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Костюк и Крейчикова выиграли турнир WTA в Бирмингеме
Сегодня 20:40 325 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2b4922e700e5f167da22b0cf3b1074ca.
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Галле. Бублик победил Рублёва в финале и выиграл крупнейший титул в карьере
2023-06/1687706280_bublik.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Берлин. Квитова оформила свой шестой титул на траве
2023-06/1687709768_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Марта Костюк: «Когда я играю пару, то люблю быть лидером, но сейчас я должна уступить этот статус и просто учиться у лучших»
2023-06/1687689605_wta.jpg|—>Барбора Крейчикова: «После выигрыша матчевого тайбрейка я почувствовала облегчение. Когда играешь матчевый тайбрейк —...