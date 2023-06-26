Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 26 июня

Больше в Теннис
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Лондон. Алькарас шестой раз в сезоне сыграет в финале, де Минор победил Руне
2023-06/1687624966_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Сборная Украины выиграла семь медалей в третий день Европейских игр в Кракове
2023-06/1687675824_2619.jpg|—>24 июня украинские спортсмены выступали в девяти видах спорта и сумели завоевать семь наград,...
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Бирмингем. Остапенко обыграла Крейчикову в решающем матче
2023-06/1687704605_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Лондон. Алькарас выиграл свой 11-й титул в карьере и вновь станет первой ракеткой мира
2023-06/1687704783_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua