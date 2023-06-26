Варвара Грачёва стала второй ракеткой Франции после смены российского гражданства

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Информация о том, что уроженка Москвы Грачёва подала документы на получение французского паспорта появилась в конце марта этого года. Сообщалось, что теннисистка полностью соответствовала критериям, поскольку прожила во Франции семь лет и успешно сдала экзамен по французскому языку в ноябре прошлого года.

Известно, что Грачёва с 2016 года тренируется в Каннах. По информации L’Équipe процесс смены гражданства не был связан с российским вторжением в Украину.

Грачева с этой недели появилась в рейтинге WTA под французским флагом и стала второй ракеткой своей новой страны.