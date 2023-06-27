Бад-Гомбург. Швёнтек победила Марию, Андрееску и Фернандес вышли во второй круг

Больше в Теннис
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Бад-Гомбург. Байндл обыграла Волынец и вышла в основную сетке
2023-06/1687594051_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина проиграла россиянке Касаткиной в первом круге турнира в Истборне
Матч длился 1 час 15 минут Сегодня 19:21 234 0 #Ангелина Калинина, #Касаткина Источник...
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Варвара Грачёва стала второй ракеткой Франции после смены российского гражданства
2023-06/1687774649_gracheva.jpg|—>Информация о том, что уроженка Москвы Грачёва подала документы на получение французского паспорта появилась...
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Рейтинг WTA. Крейчикова вернулась в топ-10, Пегула поднялась на четвертое место
2023-06/1687780720_krejcikova.jpg|—>Ига Швёнтек начала 65-ю неделю в статусе первой ракетки мира и обошла по этому...