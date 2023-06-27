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Теннис

Бад-Гомбург. Швёнтек победила Марию, Андрееску и Фернандес вышли во второй круг

2023-06/1687814160_wta.jpg|—>Бад-Гомбург. Швёнтек победила Марию, Андрееску и Фернандес вышли во второй круг

Источник: btu.org.ua

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