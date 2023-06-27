Бирмингем. Ястремская обыграла Цуренко в первом раунде отбора

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Снегирь уступила на старте квалификации Уимблдона
Снегирь не смогла пробиться в следующий круг квалификации Сегодня 15:59 334 1 Фото —...
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Завацкая сенсационно проиграла британцы в квалификации Уимблдона
Матч длился 1 час 46 минут Сегодня 16:25 346 0 Фото Getty Images #Катерина...
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СМИ: Организаторы «Уимблдона» дополнили условия допуска на турнир для российских и белорусских теннисистов
2023-06/1687848547_kudermetova.jpeg|—>Ранее сообщалось, что игроки которых допустят к соревнованиям в нейтральном статусе, должны подписать «антивоенные»...
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Расписание. Украинские теннисистки стартуют в квалификации Уимблдона
2023-06/1687808549_dayana.jpeg|—>>>> Источник: btu.org.ua