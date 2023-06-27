СМИ: Организаторы «Уимблдона» дополнили условия допуска на турнир для российских и белорусских теннисистов

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Ранее сообщалось, что игроки которых допустят к соревнованиям в нейтральном статусе, должны подписать «антивоенные» декларации для допуска на «Уимблдон». Игроки не могут «носить или быть замечены с любыми предметами, содержащими изображения, символ, флаг или эмблему», которые могут указывать на поддержку войны или российского и белорусского режимов.

Теннисисты также не могут получать финансирование ни от государства, ни от компаний, которыми управляют или контролируют лица, на которых распространяются санкции.

Теперь, по требованию британского правительства, спортсмены с подобными контрактами должны предоставить доказательства об их расторжении.

По данным издания, это правило было ужесточено в первую очередь из-за Вероники Кудерметовой, которая выступает в нашивкой компании «Татнефть», которая находится под санкциями в ЕС.