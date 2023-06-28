Учим и переходим на родной украинский язык: правила жизни Марты Костюк

91 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/a3cefa8cf5e102098fd2580613db43f3.jpg» /> #Марта Костюк, #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

28 июня родилась украинская теннисистка, вторая ракетка Украины (2023 год) Марта Костюк. Очевидно, киевлянка еще не оправдала выданные ей авансы и, наверное, собственные ожидания, однако ей всего 21. Теннисистка еще с юного возраста известна своей принципиальностью, гражданской позицией (возможно, ее рождение на День Конституции). не просто стечение обстоятельств) и острым словцом.

Правила жизни Марты Костюк

«Доминируй, властвуй, унижай», — мой игровой стиль.

>

Профессиональная карьера теннисистки заставляет отказываться от того, что свойственно детству. Это прекрасное время, когда ты счастлив и у тебя нет никаких проблем. У теннисисток очень много обязанностей, мы сталкиваемся с серьезным давлением. Это сложно, но мне удается справиться

Идти в политику у меня мыслей не возникало. Считаю, что я принесу больше пользы, чем независимый представитель нашей страны. В своей сфере я буду более полезна, чем в политике.

Сколько стоитчасовой урок от Светолиной? А я получила его безвозмездно. Были ли у меня шансы? Да, однако я думала, что она – невероятная, что она – бог. И ничего не смогла с этим поделать (после поражения от Элины Светолиной в третьем круге Australian Open-2018. – ред.).

Марта Костюк и Элина Свитолина, Australian Open, 2018

Когда я играюпротив сильных игроков (речь о топ-5 мирового рейтинга. – ред), то не верю, что могу их преодолеть.

Патриотизм – это позиция души. Для меня многое значит патриотизм. Для меня честь представлять свою страну на соревнованиях. Люблю, когда звучит наш гимн, всегда слезы обращаются на глаза.

Я всегда буду придерживаться собственного мнения. К сожалению, у нас много «патриотов» на словах, но не на деле.

Я очень люблювыступать под нашим флагом, люблю представлять Украину в мире. Я горжусь своей страной, она значит для меня очень многое, но для многих она еще достаточно не известна, поэтому мне особенно нравится ее открывать и представлять. Это большая гордость и честь для меня»,

Не знаю почему, но в детстве болела за Надаля, каждый год испанец играл в финале Roland Garros против Роджера Федерера, но потом встретила Джоковича&hellip ;

Я хотела выйти замуж за Новака Джоковича. Думаю, он в курсе. Потому что в сербской печати была заметка о том, что 13-летняя украинка мечтает выйти замуж за Джоковича. У нас с ним разница в возрасте – 15 лет. У моих родителей – 18, так что 15 для меня – это не существенно.

Хорошо, что я знаю Роджера Федерера Когда мы встречаемся, то всегда здороваемся. Когда Иван Любичич (тренер Федерера, также консультирующий украинку. — ред.) наблюдает за моими матчами, то Роджер потом спрашивает, как у меня прошла игра.

Федерер – гений, но и в его игре есть недостатки. Ногами недорабатывает. Болельщики этого не замечают просто.

Ни один российский игрок не пришел, чтобы увидеть меня. Никто из них не сказал, что они сожалеют, что их страна делает с моей…

Говорят, что тяжелый труд вознаграждается Поэтому я не думаю о своих победах, как о волшебной сказке, чуде.

Было предложение играть в россии (до полномасштабного вторжения. — ред.), но я отказалась. И пока на востоке будут боевые действия, я считаю неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России.

Я очень благодарнаспадам, которые у меня были. Благодаря им я стала сильнее и многое узнала. Рада, что учусь на ошибках, которые раньше допускала. У меня была усталость физическая и моральная. Мне кажется, это самая сложная форма убыли. Без него никак. Все знали, что он будет, но никто не знал, насколько силен. Не знаю, играла бы я в теннис, если бы не выигрывала. Но вся жизнь складывалась, что я выиграю и ухожу быстрее, чем другие в моем возрасте.

Граждане россии с радостью пожертвуют миллионами жизней, чтобы избежать поражения. Они категорически отвергают ее, но я уверена, что они проиграют.

российские игрокиудивляются, почему мы им не улыбаемся: «Мы ведь не сделали ничего плохого. Мы не хотим войны». Как будто мы ее хотим. Они не говорят ничего плохого, но ничего хорошего тоже не говорят.

У ни одного теннисиста нет 100% поддержки в своей стране. Даже Роджера Федерера и Стена Вавринку осуждали в Швейцарии. К сожалению, и до меня доходят проявления сильнейшего ранения украинского гейтерства. С другой стороны, я получила много поздравлений после своего успеха в Остине.

Я могуне здороваться с некоторыми игроками (речь о русских и белорусах. — ред.), но я ни к кому не подходила, ни с кем не разговаривала. Возможно, считается, что я сею ненависть, просто находясь в раздевалке. Я не знаю, что люди придумывают. Очевидно, что есть напряжение, мы не друзья, сейчас мы в состоянии войны.

Я сразу предупредила, что не буду давить руку (россиянам и белорусам. — ред.), не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы – для них это не стало сюрпризом (кроме арины сабаленко, которая все время устраивает дешевое шоу после матчей с украинками — ред.).

Всем болельщикам на трибунах и тем, кто смотрел матч, особенно в Украине, я хочу сказать: «Слава Украине!»< /p>

Я не измениласьо том, что происходит в Украине и в туре. Высказывающийся против войны имеет полное право быть в туре, но тот, кто этого не делает.

Я не хотела бы жить в стране, которая не позволяет мне выражаться, которая не позволяет мне жить своей жизнью, которая хочет, чтобы моя семья была в опасности из-за моих действий. Вот почему мы пытаемся заставить их (россияне — ред.) высказаться в любом случае.

Украине нужен мир и свобода, за которые мы сейчас умираем. Не деньги!Что касается моих отношений с российским теннисистом, то мы давно разошлись. В конце прошлого года я начала встречаться с еще одним представителем России, а к моменту начала войны мы даже были вместе. Но для меня сразу стало ясно, что эти отношения не могут существовать. И через неделю мы разошлись.

Мне нужно много времени, чтобы преодолеть психологическую травму даже после окончания войны.

Учим и переходим на родной украинский, чтобы внезапно не стать «соотечественником»

Мне больно, что ни один российский игрок не пришел, чтобы увидеть меня. Никто из них не сказал, что они сожалеют, что их страна делает с моей…

Мы, украинские теннисистки, очень удивлены и недовольны отсутствием какой-либо реакции на ситуацию в нашей родине. Особенно удивительно наблюдать за этим, вспоминая, какой оперативной, адекватной и смелой была позиция WTA в вопросах социальной несправедливости и сексуальных домогательств.