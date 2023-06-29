Александр Зверев: «Я не думаю, что Рублёва стоит наказывать за то, что он родился в стране, которая сейчас находится в состоянии войны»

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«Я знаю, что есть разные мнения. Но я еду на Уимблдон, чтобы играть там в теннис, а не заниматься политикой.

Рублёв «не был политиком». Я думаю, что конкретно Андрей, очень часто выступал против войны. Я не думаю, что его стоит наказывать за то, что он родился в стране, которая сейчас находится в состоянии войны.

Какие последствия этого решения могут быть для меня? Что ж наличие Даниила Медведева и Андрея Рублева в турнирной сетке, никому не облегчают жизнь».

Напомним, что в прошлом году Александр Зверев заявил, что Андрей Рублёв готов перечислить свои призовые в Украину и выступить против войны, если это необходимо для участия в Уимблдоне. Но в итоге организаторы турнира в прошлом сезоне не допустили к участию представителей стран-агрессоров.