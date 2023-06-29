Бад-Гомбург. Киченок и Росольска проиграли в парном четвертьфинале

Больше в Теннис
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Александр Зверев: «Я не думаю, что Рублёва стоит наказывать за то, что он родился в стране, которая сейчас находится в состоянии войны»
2023-06/1688034192_rublev_zverev.jpg|—>«Я знаю, что есть разные мнения.
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Истборн. Макдональд победил действующего чемпиона турнира Фритца, пять теннисистов впервые сыграют в четвертьфинале на траве
2023-06/1688020099_mcdonald.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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До старта Уимблдона-2023: формат, история, украинский след и все, что нужно знать о турнире
Готовимся к началу легендарного соревнования Сегодня 07:30 295 1 #Wimbledon, #Уимблдон Источник — Чемпион....
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Бад-Гомбург. Швёнтек и ещё пять теннисисток впервые вышли в 1/4 финала на траве
2023-06/1687988531_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua