Теннис
Ястремская уступила в финале квалификации Уимблдона
Матч длился 1 час 47 минут. 1
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (152) уступила Селин Наеф (165) из Швейцарии в финале квалификации Уимблдона.
Матч длился 1 час 47 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, 4:6.
Ястремская выполнила 5 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок.
Wimbledon — Grand Slam Лондон, ВеликобританияТрава Призовой фонд — £18,165,000 Квалификация, Финал
Селин Наеф (Швейцария) — Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 3:6, 6:4
Раньше из квалификации Уимблдона вылетели Дарья Снегирь и < strong>Катарина Завацкая.
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