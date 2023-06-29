Ястремская уступила в финале квалификации Уимблдона

Матч длился 1 час 47 минут. 1

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (152) уступила Селин Наеф (165) из Швейцарии в финале квалификации Уимблдона.

Матч длился 1 час 47 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, 4:6.

Ястремская выполнила 5 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, ВеликобританияТрава Призовой фонд — £18,165,000 Квалификация, Финал

Селин Наеф (Швейцария) — Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 3:6, 6:4

Раньше из квалификации Уимблдона вылетели Дарья Снегирь и < strong>Катарина Завацкая.

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