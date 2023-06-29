Истборн. Пегула и Гауфф встретятся в четвертьфинале, Остапенко сыграет против Джорджи

Больше в Теннис
-
Истборн. Киченок и Остапенко сыграют в парном полуфинале
2023-06/1687968826_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Учим и переходим на родной украинский язык: правила жизни Марты Костюк
Сегодня 19:00 91 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/a3cefa8cf5e102098fd2580613db43f3.
-
Истборн. Пегула и Гауфф вышли во второй круг, Остапенко выиграла шестой матч подряд
2023-06/1687900544_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона-2023
Сегодня 21:44 223 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1a9b0ef09e326dfb26c51c238c80ac1d.