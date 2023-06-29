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Теннис

Истборн. Пегула и Гауфф встретятся в четвертьфинале, Остапенко сыграет против Джорджи

2023-06/1687987037_wta.jpg|—>Истборн. Пегула и Гауфф встретятся в четвертьфинале, Остапенко сыграет против Джорджи

Источник: btu.org.ua

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