Бад-Гомбург. Наварро впервые вышла в полуфинал на уровне WTA

Больше в Теннис
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Уимблдон. Хантер с третьей попытки вышла в основу турнира, Таусон проиграла в финале отбора
2023-06/1688065676_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская уступила в финале квалификации Уимблдона
Матч длился 1 час 47 минут. 1 Источник — Чемпион.
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Бад-Гомбург. Киченок и Росольска проиграли в парном четвертьфинале
2023-06/1688051184_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Александр Зверев: «Я не думаю, что Рублёва стоит наказывать за то, что он родился в стране, которая сейчас находится в состоянии войны»
2023-06/1688034192_rublev_zverev.jpg|—>«Я знаю, что есть разные мнения.