Бад-Гомбург. Синякова одержала две победы за день и сыграет в финале

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Киченок и Остапенко снялись с полуфинала турнира WTA 500 в Истборне
Украино-латвийская пара снялась с полуфинала Сегодня 18:55 32 0 Фото — gettyimages #Людмила Киченок,...
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Истборн. Кис победила Гауфф и во второй раз вышла в финал
2023-06/1688136693_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Возняцки объявила о своем возвращении в теннис
Экспертная ракетка мира рассказала о планах возобновления карьеры Сегодня 10:50 345 0 #Каролин Возняцки
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Истборн. Киченок и Остапенко снялись с полуфинала до начала матча
2023-06/1688129214_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua