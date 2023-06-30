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Теннис

Истборн. Киченок и Остапенко снялись с полуфинала до начала матча

2023-06/1688129214_wta.jpg|—>Истборн. Киченок и Остапенко снялись с полуфинала до начала матча

Источник: btu.org.ua

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