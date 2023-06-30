Истборн. Киченок и Остапенко снялись с полуфинала до начала матча

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Стало известно, кто будет транслировать Уимблдон-2023 в Украине
Самый престижный травяной турнир стартует в понедельник Сегодня 13:43 287 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина...
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Уимблдон. Три украинки сыграют свои стартовые матчи в понедельник
2023-06/1688121244_tsurenko.jpg|—>В понедельник на корты Уимблдона выйдут участницы верней части женской сетки и теннисисты из...
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Свитолина сыграет против Уильямс: результаты жеребьевки Уимблдона
Сегодня 12:53 87 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/c3daaa0c7544b4fbe7eb0b4529736fea.
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Мальорка. Маннарино 20-й раз вышел в полуфинал на турнире ATP, Лопес провел последний матч в карьере
2023-06/1688114576_mannarino.jpg|—> Источник: btu.org.ua