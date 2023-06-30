Истборн. Кис победила Гауфф и во второй раз вышла в финал

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Возняцки объявила о своем возвращении в теннис
Экспертная ракетка мира рассказала о планах возобновления карьеры Сегодня 10:50 345 0 #Каролин Возняцки
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Истборн. Киченок и Остапенко снялись с полуфинала до начала матча
2023-06/1688129214_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Стало известно, кто будет транслировать Уимблдон-2023 в Украине
Самый престижный травяной турнир стартует в понедельник Сегодня 13:43 287 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина...
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Уимблдон. Три украинки сыграют свои стартовые матчи в понедельник
2023-06/1688121244_tsurenko.jpg|—>В понедельник на корты Уимблдона выйдут участницы верней части женской сетки и теннисисты из...