Теннис
Киченок и Остапенко снялись с полуфинала турнира WTA 500 в Истборне
Украино-латвийская пара снялась с полуфинала Сегодня 18:55 32 0 Фото — gettyimages #Людмила Киченок, #Остапенко
Источник: champion.com.ua
Украино-латвийская пара снялась с полуфинала Сегодня 18:55 32 0 Фото — gettyimages #Людмила Киченок, #Остапенко
2023-06/1688136693_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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