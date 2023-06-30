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Теннис

Киченок и Остапенко снялись с полуфинала турнира WTA 500 в Истборне

Украино-латвийская пара снялась с полуфинала Сегодня 18:55 32 0 Фото — gettyimages #Людмила Киченок, #Остапенко

Источник: champion.com.ua

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