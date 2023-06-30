Мальорка. Маннарино 20-й раз вышел в полуфинал на турнире ATP, Лопес провел последний матч в карьере

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Свитолина сыграет против Уильямс: результаты жеребьевки Уимблдона
Сегодня 12:53 87 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/c3daaa0c7544b4fbe7eb0b4529736fea.
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Истборн. Все полуфиналисты впервые сыграют на этой стадии соревнований на траве
2023-06/1688104839_cerundolo.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Уимблдон. Семь игроков впервые преодолели квалификацию, Мотидзуки дебютирует в основе «мэйджора»
2023-06/1688061745_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Истборн. Кис и Гауфф поспорят за место в финале, Остапенко и Гарсия не доиграли свои матчи
2023-06/1688068246_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua