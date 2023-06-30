Сегодня, 30 июня, в Лондоне состоялась жеребьевка одиночной сетки Уимблдона. >Украинка Элина Свитолина (75) сыграет против 43-летней американки Винус Уильямс (554) в первом круге турнира. Ангелина Калинина (26) встретится с испанкой Джессикой Боусас Манейро (167). < Марта Костюк (35) проведет матч против представительницы Греции Марии Саккари (8). Леся […]" /> Сегодня, 30 июня, в Лондоне состоялась жеребьевка одиночной сетки Уимблдона. >Украинка Элина Свитолина (75) сыграет против 43-летней американки Винус Уильямс (554) в первом круге турнира. Ангелина Калинина (26) встретится с испанкой Джессикой Боусас Манейро (167). < Марта Костюк (35) проведет матч против представительницы Греции Марии Саккари (8). Леся […]"> Свитолина сыграет против Уильямс: результаты жеребьевки Уимблдона
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Теннис

Свитолина сыграет против Уильямс: результаты жеребьевки Уимблдона

Сегодня 12:53 87 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/c3daaa0c7544b4fbe7eb0b4529736fea.png» />

Сегодня, 30 июня, в Лондоне состоялась жеребьевка одиночной сетки Уимблдона.

>Украинка Элина Свитолина (75) сыграет против 43-летней американки Винус Уильямс (554) в первом круге турнира.

Ангелина Калинина (26) встретится с испанкой Джессикой Боусас Манейро (167).

< Марта Костюк (35) проведет матч против представительницы Греции Марии Саккари (8).

Леся Цуренко (56) сыграет против американки Клер Лю (95).

Екатерина Байндль (86) ) встретится с Лейлой Фернандес (96) из Польши

Основная сетка Уимблдона состоится с 3 по 16 июля.

Источник: champion.com.ua

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