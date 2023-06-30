Теннис
Свитолина сыграет против Уильямс: результаты жеребьевки Уимблдона
Сегодня 12:53 87 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/c3daaa0c7544b4fbe7eb0b4529736fea.png» />
Сегодня, 30 июня, в Лондоне состоялась жеребьевка одиночной сетки Уимблдона.
>Украинка Элина Свитолина (75) сыграет против 43-летней американки Винус Уильямс (554) в первом круге турнира.
Ангелина Калинина (26) встретится с испанкой Джессикой Боусас Манейро (167).
< Марта Костюк (35) проведет матч против представительницы Греции Марии Саккари (8).
Леся Цуренко (56) сыграет против американки Клер Лю (95).
Екатерина Байндль (86) ) встретится с Лейлой Фернандес (96) из Польши
Основная сетка Уимблдона состоится с 3 по 16 июля.