Возняцки объявила о своем возвращении в теннис

Экспертная ракетка мира рассказала о планах возобновления карьеры 345 #Каролин Возняцки

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Каролин уже получила wild card для участия в US Open 2023.

Возняцки завершила карьеру после Australian Open 2020. После этого она родила 2 детей: дочь Оливию и сына Джеймса.

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