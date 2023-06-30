Уимблдон. Семь игроков впервые преодолели квалификацию, Мотидзуки дебютирует в основе «мэйджора»

Больше в Теннис
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Истборн. Кис и Гауфф поспорят за место в финале, Остапенко и Гарсия не доиграли свои матчи
2023-06/1688068246_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Бад-Гомбург. Наварро впервые вышла в полуфинал на уровне WTA
2023-06/1688073136_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Уимблдон. Хантер с третьей попытки вышла в основу турнира, Таусон проиграла в финале отбора
2023-06/1688065676_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская уступила в финале квалификации Уимблдона
Матч длился 1 час 47 минут. 1 Источник — Чемпион.