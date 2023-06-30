Уимблдон. Три украинки сыграют свои стартовые матчи в понедельник

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В понедельник на корты Уимблдона выйдут участницы верней части женской сетки и теннисисты из нижней половины мужской сетки. Соответственно во вторник сыграют нижняя часть женской сетки и верхняя у мужчин.

Таким образом в понедельник свои матчи проведут три украинские теннисистки:

[WC] Элина Свитолина (Украина, №75 WTA) — [WC] Винус Уильямс (США, №554 WTA)

Леся Цуренко (Украина, №56 WTA) — Клэр Лю (США, №95 WTA)

Катерина Байндл (Украина, №86 WTA) — Лейла Фернандес (Канада, №96 WTA)

Во вторник на турнире стартуют:

[26] Ангелина Калинина (Украина, №26 WTA) — [Q] Джессика Боусас Манейро (Испания, №167 WTA)

Марта Костюк (Украина, №35 WTA) — [8] Мария Саккари (Греция, №8 WTA)

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