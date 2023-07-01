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Теннис

Истборн. Серундоло выиграл два трехсетовых матча за день и впервые стал чемпионом турнира на траве

2023-07/1688235665_cerundolo.jpeg|—>Истборн. Серундоло выиграл два трехсетовых матча за день и впервые стал чемпионом турнира на траве

Источник: btu.org.ua

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