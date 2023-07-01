Истборн. Серундоло выиграл два трехсетовых матча за день и впервые стал чемпионом турнира на траве

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Уильямс накануне матча со Светолиной: Война – это ужас
Винус Уильямс рассказала о войне в Украине Сегодня 17:37 351 0 Фото: Getty Images...
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Винус Уильямс: «Война… это ужас. Невозможно представить, через что проходят украинские игроки»
2023-07/1688219758_wim-1.jpg|—>— Какие эмоции вы испытываете накануне старта соревнований?— Это невероятно. Думаю мы всегда в...
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Восьмая ракетка мира, которая сыграет на Уимблдоне против Марты Костюк, начала сотрудничество с двукратным финалистом турниров Grand Slam
2023-07/1688214892_wim.jpg|—>Как сообщает греческая журналистка Вики Георгату, Саккари и Филипуссис начали свое сотрудничество на турнире...
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Уимблдон. Свитолина, Цуренко и Байндл выйдут на корт в понедельник
2023-07/1688209462_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua