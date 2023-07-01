Мальорка. 41-летний Лопес вышел в четвертьфинал на последнем турнире в карьере, Ганфманн победил пятую ракетку мира Циципаса

Больше в Теннис
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Арлон (M25). Орлов вторую неделю подряд становится чемпионом турнира ITF в парном разряде
2023-07/1688194043_orlov.jpg|—> Владислав Орлов и бразильский теннисист Габриэль Ровери Сидней, получившие третий номер посева, вчера...
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Уимблдон. Состоялась жеребьёвка в мужском одиночном разряде
2023-06/1688122891_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мальорка. Юбэнкс отыграл три матчбола и впервые сыграет в финале турнира ATP, Маннарино обыграл Ганфманна
2023-06/1688156568_eubanks.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Бад-Гомбург. Синякова одержала две победы за день и сыграет в финале
2023-06/1688148393_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua