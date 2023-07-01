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Теннис

Мальорка. Юбэнкс отыграл три матчбола и впервые сыграет в финале турнира ATP, Маннарино обыграл Ганфманна

2023-06/1688156568_eubanks.jpg|—>Мальорка. Юбэнкс отыграл три матчбола и впервые сыграет в финале турнира ATP, Маннарино обыграл Ганфманна

Источник: btu.org.ua

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