Винус Уильямс: «Война… это ужас. Невозможно представить, через что проходят украинские игроки»

2023-07/1688219758_wim-1.jpg|—>

— Какие эмоции вы испытываете накануне старта соревнований?

— Это невероятно. Думаю мы всегда в приятном предвкушении. Бывает приятное волнение, бывает просто волнение.

— Помните свое первое выступление здесь и что вам запомнилось больше всего?

— Мое самое большое воспоминание с Уимблдона, когда я впервые здесь сыграла, это то, что дождь был 5 дней подряд, и большую часть времени я проводила в зоне отдыха, ожидала свой матч. Ничего подобного больше со мной не случалось. Думаю, я тогда сыграла на первом корте. Это было приятно как для стартового матча.

— В первом круге вы играете с украинкой Элиной Свитолиной. Насколько вы испытываете сочувствие к украинкам в туре?

— Война… это ужас. Все, что мы можем сделать, это молиться о ее скорейшем завершении. Могу ли я представить, через что проходят украинские игроки? Нет, это вообще невозможно представить.

+

— Недавно вы победили Камиллу Джорджи. Какие ожидания от матча против Свитолиной?

— Я работаю много, как и все остальные игроки. Когда много работаешь, ты надеешься на положительный результат (смеется).

— На этом этапе карьеры вы все еще радуетесь от выступления на корте? Как изменилось ваше восприятие и страсть к игре.

— Это очень весело. И даже без Серены в туре? Что ж, без Серены не настолько весело (смеется). Конечно, я скучаю по ней. В целом я не думаю об этом каждый день, но теннис — это то, что я делала всю свою жизнь. Я достигла такого уровня, которого не каждый достигает вообще в любом деле. И поэтому я чувствую большую благодарность. Испытываю ли я удовольствие, когда выхожу на корт? Знаете, удовольствие появляется задолго до этого. Еще на тренировке. Если не чувствуешь этого на тренировке, ты и матчем не сможешь насладиться.

— Есть ли у вас какие-то планы на будущее, чем бы вы занимались? Планируете ли вы играть дальше, когда будете старше, скажем, в 50?

— Если бы у меня и были планы, я бы вам об этом не сказала (смеется). Относительно игры в таком возрасте, еще никто такого не делал. Поэтому, если кто-то бы и мог попробовать, это была бы я.

Элина Свитолина и Винус Уильямс играли друг с другом четыре раза и три победы одержала украинская теннисистка. Их встреча на Уимблдоне состоится в понедельник 3 июля на Центральном корте.