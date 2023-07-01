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Восьмая ракетка мира, которая сыграет на Уимблдоне против Марты Костюк, начала сотрудничество с двукратным финалистом турниров Grand Slam

2023-07/1688214892_wim.jpg|—>Восьмая ракетка мира, которая сыграет на Уимблдоне против Марты Костюк, начала сотрудничество с двукратным финалистом турниров Grand Slam
Как сообщает греческая журналистка Вики Георгату, Саккари и Филипуссис начали свое сотрудничество на турнире в Ноттингеме. Марк Филипуссис — экс-восьмая ракетка мира, чемпион 11 турниров АТР и двукратный финалист «мэйджоров» (US Open-1998, Уимблдон-2003). Песледний год австралиец работал в команде другого греческого теннисиста — Стефаноса Циципаса, с которым расстался в конце мая.

Пока не известно, насколько долгосрочной будет совместная работа Саккари и Филипуссиса. Постоянный тренер гречанки Том Хилл остается в ее команде. Напомним, что в первом круге Уимблдона Мария Саккари сыграет против Марты Костюк. Поединок состоится во вторник.

Источник: btu.org.ua

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