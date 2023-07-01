Теннис
Уильямс накануне матча со Светолиной: Война – это ужас
Винус Уильямс рассказала о войне в Украине Сегодня 17:37 351 0 Фото: Getty Images #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус Вильям Источник — Уимблдон.
Американская теннисистка Винус Уильямс (554) поделилась мнениями о войне в Украине.
Об этом она рассказала на пресс-конференции.
«Война – это ужас. Все, что мы можем сделать, это молиться о ее скором завершении», — сказала Уильямс.
Напомним, Элина Свитолина сыграет с Винусом Уильямс
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