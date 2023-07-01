Уильямс накануне матча со Светолиной: Война – это ужас

Винус Уильямс рассказала о войне в Украине 351 Фото: Getty Images #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус Вильям Источник — Уимблдон.

Американская теннисистка Винус Уильямс (554) поделилась мнениями о войне в Украине.

Об этом она рассказала на пресс-конференции.

«Война – это ужас. Все, что мы можем сделать, это молиться о ее скором завершении», — сказала Уильямс.

Напомним, Элина Свитолина сыграет с Винусом Уильямс

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