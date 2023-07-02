3 июля на Уимблдоне сыграют три украинки: расписание матчей Светолиной, Цуренко и Байндль

Одна из наших теннисисток выступит на Центральном корте 481 #Вимбдлдон, #Элина Свитолина, #Леся Цуренко, #Вин , #Екатерина Байндл

Источник — Чемпион.

В первый день Уимблдона-2023 на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне выйдут сразу три представительницы Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 29 мая

14:30*. Леся Цуренко (56) — Клер Лю (95 , США) — корт №8, второй запуск после матча Алиша Паркс — Анна-Лена Фридзам.

15:00*. Екатерина Байндль (86) — Лейла Фернандес (96, Канада) — корт №14, второй запуск после матча Лоренцо Музетти — Хкан-Пабло Варильяс.

17:00*. Элина Свитолина (75) — Винус Уильямс (554, США) — Центральный корт, второй запуск после матча Педро Качин — Новак Джокович.

* — время ориентировочный, в зависимости от течения предыдущих матчей.

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