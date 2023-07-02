Бад-Гомбург. Синякова выиграла свой первый титул WTA на траве

Больше в Теннис
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Мальорка. Юбэнкс отдал лишь пять геймов Маннарино и завоевал свой первый титул ATP
2023-07/1688238441_eubanks.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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«Пожалуйста, уважайте это». Соболенко отказалась отвечать на вопросы о политике во время своей первой пресс-конференции на Уимблдоне
2023-07/1688242735_sabalenka.jpg|—>Вторая ракетка мира начала свою сегодняшнюю пресс-конференцию во время традиционного медиа-дня с заявления, что...
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Истборн. Серундоло выиграл два трехсетовых матча за день и впервые стал чемпионом турнира на траве
2023-07/1688235665_cerundolo.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Уильямс накануне матча со Светолиной: Война – это ужас
Винус Уильямс рассказала о войне в Украине Сегодня 17:37 351 0 Фото: Getty Images...