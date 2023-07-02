Дарья Касаткина: «Как человеку с нетрадиционной ориентацией, который осуждает войну, для меня опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим»

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Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга Уимблдона
Матч состоится в понедельник, 3 июля Сегодня 17:59 1488 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус...
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Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE — первый круг Уимлдона
Матч состоится в понедельник, 3 июля Сегодня 17:59 250 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус...
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Новак Джокович: «Я все еще жажду успеха и стремлюсь к большему количеству титулов Grand Slam, к большим достижениям в теннисе»
2023-07/1688303684_djokovic.jpeg|—>— Чувствуете ли вы себя более расслабленным сейчас, когда уже выиграли 23-й Grand Slam?...
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Свитолина: Более волнующий старт на Уимблдоне сложно себе представить
Украинка прокомментировала первый матч на Уимблдоне Сегодня 15:42 368 0 Фото: Getty Images #Элина...