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Дарья Касаткина: «Как человеку с нетрадиционной ориентацией, который осуждает войну, для меня опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим»

2023-07/1688315451_kasatkina.jpeg|—>Дарья Касаткина: "Как человеку с нетрадиционной ориентацией, который осуждает войну, для меня опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим"

Источник: btu.org.ua

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