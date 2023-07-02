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Дарья Касаткина: «Как гомосексуалке, которая осуждает войну, для меня опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим»

2023-07/1688315451_kasatkina.jpeg|—>Дарья Касаткина: "Как гомосексуалке, которая осуждает войну, для меня опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим"

Источник: btu.org.ua

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