Дарья Касаткина: «Как гомосексуалке, которая осуждает войну, для меня опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим»

Больше в Теннис
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3 июля на Уимблдоне сыграют три украинки: расписание матчей Светолиной, Цуренко и Байндль
Одна из наших теннисисток выступит на Центральном корте Сегодня 22:17 481 0 #Вимбдлдон, #Элина...
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Карлсруэ. Белинский выиграл свой дебютный матч на «челленджере», Орлов уступил на старте квалификации
2023-02/1677270838_310579968_581835457028617_7455627942954876039_n.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга Уимблдона
Матч состоится в понедельник, 3 июля Сегодня 17:59 1488 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Винус...
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Дарья Касаткина: «Как человеку с нетрадиционной ориентацией, который осуждает войну, для меня опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим»
2023-07/1688315451_kasatkina.jpeg|—> Источник: btu.org.ua