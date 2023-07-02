Элина Свитолина: «Я чувствую абсолютную поддержку в Украине и использую её как мотивацию, чтобы продолжать свою карьеру»

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В первом круге турнира Элина Свитолина встретится с пятикратной чемпионкой Винус Уильямс.

О выступлении на турнире

— Это невероятно, что у меня есть шанс здесь сыграть. Я в ожидании своего первого матча. У меня есть приятные воспоминания об этом турнире. Так что да, я жду старта соревнований.

О стартовом матче против Винус Уильямс

— Что ж, более волнительный старт сложно себе представить. Конечно, это сложный жребий, еще и потому что Винус любит играть здесь, она выиграла здесь пять титулов. То, что делает Винус, впечатляет. Она столько всего достигла. Не знаю, смогла бы я играть в таком возрасте, на таком уровне и с такой страстью. Поэтому, да, это сложный старт, но одновременно и волнительный, а игра на центральном корте — это всегда особенный момент. Мы как раз обсуждали это с командой, что после своего возвращения я на всех турнирах играла на центральных аренах. А центральный корт здесь — это легендарная площадка, и соперница — прославленная чемпионка. Так что ничего лучше не придумаешь (смеется).

О поддержке британских болельщиков

— Это невероятно. Я очень благодарна англичанам за их помощь Украине. Я знаю многих, кто переехал в Великобританию и получил здесь чрезвычайную поддержку. Я очень благодарна всем, кто заботится здесь об украинцах.

О возможности смотреть спорт в Украине и болеть за своих спортсменов

— Конечно, новости спорта не на первых полосах, но все равно они где-то присутствуют (смеется). Спорт все же дает тебе хотя бы возможность посмотреть на другую сторону жизни, просто переключить мысли, скажем, на футбол, на теннис… Конечно, к такому выдающемуся событию как Уимблдон будет приковано внимание, люди будут следить, болеть за украинских игроков. Это для меня большая мотивация, потому что я тоже получу значительную поддержку и от украинцев. Мне писали много сообщений после Ролан Гаррос, после Страсбурга, что они смотрели мои матчи, болели за меня, что поражены моим камбэком, а также тем, как я использую свою платформу, чтобы говорить об Украине. Я чувствую эту абсолютную поддержку в Украине и использую её как мотивацию, чтобы продолжать свою карьеру.