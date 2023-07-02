Новак Джокович: «Я все еще жажду успеха и стремлюсь к большему количеству титулов Grand Slam, к большим достижениям в теннисе»

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— Чувствуете ли вы себя более расслабленным сейчас, когда уже выиграли 23-й Grand Slam? Каким образом вы стараетесь не потерять мотивацию, как это произошло после выигрыша Ролан Гаррос в 2016 году?

— Я не чувствую себя более расслабленным, если честно (улыбается). Я все еще жажду успеха и стремлюсь к большему количеству титулов Grand Slam, к большим достижениям в теннисе. Пока это меня мотивирует, я знаю, что способен бороться и дальше на самом высоком уровне. Если это исчезнет, тогда, видимо, мне нужно будет искать другой подход в новых обстоятельствах. Но до сих пор это желание есть. Уже через несколько дней после победы на Ролан Гаррос я думал о подготовке к траве и о том, что необходимо сделать.

Теннисный сезон так устроен, что у тебя особо нет времени проанализировать что-то или чем-то насладиться. Конечно, я прекрасно провел время с семьей, но это было не слишком долго. Многие люди, конечно, подходили ко мне и поздравляли, напоминали о моем историческом успехе. Это приятно, конечно, это очень радостно, но в то же время мои мысли уже были направлены на Уимблдон, на следующий «мэйджор», на следующую задачу. Такова уж жизнь профессионального теннисиста. Такая ментальность необходима для того, чтобы придерживаться этой интенсивности.

Если ты хочешь выиграть еще один титул, ты должен сохранять внимание и преданность. Я именно в таком состоянии. Конечно, часть меня очень и очень гордится, и я очень доволен тем, что смог оказаться в этом положении, что имею 23 титула на «мэйджорах». Я хочу попытаться воспользоваться каждой возможностью, каждым Шлемом, который у меня есть в это время, когда я доволен своим телом, когда чувствую мотивацию и демонстрирую очень хороший теннис, чтобы попытаться выиграть больше.