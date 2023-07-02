«Пожалуйста, уважайте это». Соболенко отказалась отвечать на вопросы о политике во время своей первой пресс-конференции на Уимблдоне

2023-07/1688242735_sabalenka.jpg|—>

Вторая ракетка мира начала свою сегодняшнюю пресс-конференцию во время традиционного медиа-дня с заявления, что она не будет отвечать на вопросы связанные с политикой.

«Прежде чем мы начнём, я хотела бы сказать, что не собираюсь говорить о политике. Я здесь только для того, чтобы говорить о теннисе. Пожалуйста, уважайте это.

Если у вас есть какие-то политические вопросы, вы можете задать их WTA или представителям турнира. Они могут прислать вам стенограмму моих ответов с предыдущих турниров», — сказала Соболенко.

Напомним, что во время Открытого чемпионата Франции Арина Соболенко отказалась отвечать на прямые вопросы украинской журналистки о поддержке Александра Лукашенко и войне в Украине. После этого белоруска дважды отменяла общую пресс-конференцию, мотивируя это тем, что «не чувствует себя в безопасности» во время них.

После победы в четвертьфинальном матче Ролан Гаррос против украинки Элины Свитолиной, Соболенко провела пресс-конференцию, во время которой заявила, что она против войны и поэтому «прямо сейчас» не поддерживает Александра Лукашенко. Белорусская федерация тенниса отказалась комментировать эти слова своего игрока.