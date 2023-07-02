Свитолина: Более волнующий старт на Уимблдоне сложно себе представить

Украинка прокомментировала первый матч на Уимблдоне 368 Фото: Getty Images #Элина Свитолина, #Винус Уильямс

Украинка Элина Свитолина (75) поблагодарила англичан за помощь накануне матча против Винус Уильямс (554) в первом круге Уимблдона.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Это невероятно, что у меня есть шанс здесь сыграть. Я жду своего первого матча. У меня есть приятные воспоминания об этом турнире. Более волнующий старт сложно представить. Конечно, это сложный жребий еще и потому, что Винус любит играть здесь, она выиграла здесь пять титулов.То, что делает Винус, впечатляет.Она столько всего достигла.Не знаю, смогла бы я играть в таком возрасте, на таком уровне и с такой страстью.

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Это сложный старт, но одновременно и волнующий, а матч на центральном корте – всегда особый момент.Мы именно обсуждали это с командой, которая после своего возвращения я на всех турнирах играла на центральных аренах.Центральный корт здесь – это легендарная площадка, соперница – прославленная чемпионка.Так ничего лучше не придумаешь.

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Я очень благодарна англичанам за их помощь Украине. Я знаю многих, кто переехал в Великобританию и получил чрезвычайную поддержку. Я очень благодарна всем, кто заботится здесь об украинцах», – сказала Свитолина.

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